A Bologna, il Partito Democratico ha avviato un percorso di ascolto e dialogo con i cittadini e le realtà locali, in vista delle prossime elezioni comunali del 2027. La fase di confronto coinvolge anche le feste dell’Unità e altre iniziative organizzate dalla stessa forza politica, che si svolgono in diversi quartieri. L’obiettivo è raccogliere proposte e opinioni per definire le strategie future e rafforzare il rapporto con la comunità in un periodo di avvicinamento alle consultazioni amministrative.

Bologna, 22 maggio 2026 - “Un percorso di ascolto e dialogo” con la città e il territorio in vista delle Comunali (e non solo). Il Pd lancia una nuova iniziativa per chiamare all’adunata i circoli e gli iscritti attraverso una campagna fatta di Feste dell’Unità e altri appuntamenti con focus specifici sull’area metropolitana. Un progetto in quattro fasi, che parte dalla città di Bologna e arriva sull’Appennino, fino agli altri territori e al coinvolgimento dei Giovani Democratici. “Ci interroghiamo su come migliorare la vita delle persone che a Bologna vivono e lavorano”, precisa Giulio Pierini, che si occupa del progetto di comunicazione politica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Feste dell’Unità e le altre iniziative del Pd verso le elezioni 2027 a Bologna. “Un percorso di ascolto e dialogo”

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