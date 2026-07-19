Giancarlo Gentilini è in corsa per la riconferma alla presidenza dell’Agenzia Tpl di Brescia. Nonostante il centrodestra controlli il Comune, il Partito Democratico sostiene ancora il suo nome. L’Agenzia gestisce la mobilità nel Bresciano e il prossimo presidente dovrebbe essere un esponente del centrosinistra. La decisione sulla nomina sarà presa a breve.

Il Partito democratico continua a essere una stella polare dell’Agenzia Tpl di Brescia. Nonostante il centrodestra guidi il Broletto, il prossimo presidente dell’Agenzia, che gestisce e pianifica la mobilità in tutto il Bresciano, sembra destinato a restare un esponente progressista. Oltre alla Provincia di Brescia, nella compagine dei soci figura la città - che esprime insieme al Broletto la maggioranza assoluta - e una porzione minoritaria delle quote (circa il 10%) spetta ai comuni non capoluogo di Nave e Roè Volciano. Il nome forte per guidare l’ente sembrerebbe essere sempre quello di Giancarlo Gentilini, l’attuale presidente del CdA è... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Presidenza Agenzia Tpl, Giancarlo Gentilini in pole per la riconferma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Giancarlo e gli spari contro l’agenzia a Civitanova: “Ho usato la doppietta del nonno”Un uomo è rimasto in carcere dopo aver ammesso di aver sparato con una doppietta contro un’agenzia a Civitanova.

Tpl, Ambrosone: “Assurdo lezioni da chi distrusse il Tpl in città, contributo per risolvere vertenza che è regionale pari a zero”Un rappresentante del settore del trasporto pubblico locale ha commentato la situazione attuale, criticando le discussioni portate avanti da chi,...