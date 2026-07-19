Alle 19 luglio si è svolta una preghiera serale dedicata alle tre Persone Divine, con l’obiettivo di chiedere la loro protezione. La preghiera ha invocato i doni della fede, della speranza e della carità, chiedendo che si rafforzino in chi ha partecipato. Non sono stati segnalati altri eventi o interventi durante la cerimonia.

La preghiera alle tre Persone Divine per invocare il dono della loro protezione, affinché accresca in noi i doni preziosi della fede, della speranza e della carità. Rivolgiamoci con fiducia al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo: eleviamo il nostro grazie per i doni ricevuti e chiediamo la Sua protezione per la notte. Io vi invoco, o Santa Trinità, affinché veniate in me a donarmi la vita, e a fare del mio povero cuore un tempio degno della vostra gloria e della vostra santità. O Padre Eterno, io vi prego per il vostro amato Figlio; o Gesù, io vi supplico per il Padre vostro; o Spirito Santo, io vi scongiuro in nome dell’Amore del Padre e del Figlio: accrescete in me la fede, la speranza e la carità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 19 luglio: riposiamoci nella protezione del Signore

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