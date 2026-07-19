Preghiera del mattino 19 luglio | invochiamo la Trinità

Notizia in breve

Il 19 luglio si è tenuta una preghiera mattutina dedicata alla Trinità, durante la quale sono stati rivolti invocazioni per chiedere il perdono divino. La cerimonia ha coinvolto l’adorazione del Padre e del Figlio, accompagnata dalla richiesta di azione purificatrice dello Spirito Santo. La preghiera ha mirato ad accendere nei fedeli uno zelo ardente per l’amore di Dio. Nessuna altra informazione sulla durata o sui partecipanti è stata resa nota.