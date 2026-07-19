Preghiera del mattino 19 luglio | invochiamo la Trinità
Il 19 luglio si è tenuta una preghiera mattutina dedicata alla Trinità, durante la quale sono stati rivolti invocazioni per chiedere il perdono divino. La cerimonia ha coinvolto l’adorazione del Padre e del Figlio, accompagnata dalla richiesta di azione purificatrice dello Spirito Santo. La preghiera ha mirato ad accendere nei fedeli uno zelo ardente per l’amore di Dio. Nessuna altra informazione sulla durata o sui partecipanti è stata resa nota.
La preghiera alla Trinità per implorare il perdono divino e accendere nei cuori uno zelo ardente per l’amore di Dio: uniamo l’adorazione del Padre e del Figlio all’azione purificatrice dello Spirito Santo. Facciamo in modo che la tenerezza di Dio Padre entri in noi: invochiamo il Suo perdono e camminiamo sicuri sotto la Sua ala protettrice, certi che la Sua misericordia non ci abbandonerà mai. O Padre potentissimo, noi detestiamo tanta audacia e vi offriamo, con le nostre deboli preghiere, la adorazione perfetta del vostro Cristo! O Gesù dite ancora al Padre celeste che perdoni loro, perchè non sanno ciò che fanno! Spirito Santo, cambiate ad essi il cuore ed infiammate il nostro di uno zelo ardente per l’onore di Dio. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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Sabato 11 Luglio 2026 S. Benedetto patr. Europa (f); S. Pio I; S. Leonzio; S. Olga 14.a del Tempo Ordinario Pr 2,1-9; Sal 33; Mt 19,27-29 Gustate e vedete come è buono il Signore. PREGHIERA DEL MATTINO O Dio, tu chiami alcuni uomini a facebook
PREGHIERA DEL MATTINO GRAZIE, SIGNORE, PER QUESTA NUOVA ALBA, PER IL TUO AMORE CHE NON VIENE MAI MENO E PER LE OPPORTUNITÀ CHE MI DONI OGNI GIORNO. NELLE TUE MANI AFFIDO IL MIO OGGI E IL MIO DOMANI. AMEN x.com