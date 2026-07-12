Alle 6 del mattino si è tenuta una preghiera collettiva con l’intento di chiedere alla Trinità di entrare nei cuori dei fedeli. Durante l’invocazione, i partecipanti hanno pregato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, chiedendo loro di rafforzare le virtù di fede, speranza e carità. La preghiera si è concentrata sulla richiesta di rendere i cuori dei fedeli un tempio sacro, attraverso un aumento spirituale.

L’invocazione per chiedere alla Trinità di abitare il nostri cuore e di renderlo un tempio santo: supplichiamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo per ricevere l’aumento delle virtù di fede, speranza e carità. All’inizio di questo giorno, invochiamo il perdono di Dio Padre per camminare sicuri sotto la Sua ala protettrice, certi che la Sua misericordia non ci abbandonerà mai. Io vi invoco, o Santa Trinità, affinché veniate in me a donarmi la vita, e a fare del mio povero cuore un tempio degno della vostra gloria e della vostra santità. O Padre Eterno, io vi prego per il vostro amato Figlio; o Gesù, io vi supplico per il Padre vostro; o Spirito Santo, io vi scongiuro in nome dell’Amore del Padre e del Figlio: accrescete in me la fede, la speranza e la carità. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 12 luglio: invochiamo la Trinità e chiediamo la Sua grazia

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