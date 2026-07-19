Il leader di un partito ha dichiarato che non presenterà più emendamenti se si capisce in anticipo che il Parlamento li respingerà. Ha aggiunto che un voto negativo recente ha creato tensioni, sottolineando come alcuni all’interno del centrodestra preferiscano tutelare i propri interessi personali piuttosto che il bene comune. La frase suggerisce una critica alle divisioni politiche e alle strategie di alcuni esponenti.

“Un voto come quello dell’altro giorno lascia scorie perché dimostra che anche all’interno del centrodestra c’è chi privilegia il proprio particolare, la propria paura di non essere rieletto, allo scopo generale che è quello di essere al servizio della nazione”. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha commentato quanto accaduto alla Camera dove il centrodestra è andato ko sulle preferenze, ospite dell’evento Ecr party a Catania. “Deciderà il vertice del centrodestra se riproporre o meno l’emendamento per le preferenze. Io sono estremamente favorevole alle preferenze”, ha aggiunto, avvertendo però di “metterci la faccia” nel caso venisse riproposto al Senato perché lì “il voto è palese e si capirà chi vuole e chi non vuole”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Preferenze, La Russa vuole evitare la debacle al Senato: “Inutile presentare emendamento se si capisce prima che Parlamento dice no”

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