Potenzialità e sviluppo economico Tanti giovani alla Summer School

VALLE DEL SERCHIO Al via la Summer School della montagna pistoiese e della Garfagnana. Dal 19 al 24 luglio la montagna pistoiese diventa aula universitaria e la Garfagnana caso studio del programma "Imrd – Erasmus Mundus International Master of Science in Rural Development". Il GAL MontagnAppennino prosegue nel suo impegno per sostenere competenze e professionalità dei giovani del territorio: "Le aree rurali non sono solo un patrimonio naturale e storico-culturale da promuovere e valorizzare – commenta la presidente Marina Lauri – i giovani di questi territori rappresentano ben di più, sono un patrimonio sociale con enormi potenzialità da porre al servizio del futuro dei nostri territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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