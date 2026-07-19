È stata raggiunta un'intesa per la costruzione di un nuovo pontile nel porto, lungo 160 metri, che consentirà di aggiungere 40 posti barca. Nei giorni scorsi, il rappresentante dell’Autorità portuale del Medio Adriatico ha incontrato il sindaco e il comandante della Capitaneria, che lascerà il incarico a settembre. Attualmente, si registra una lieve ventilazione nel porto, nonostante il tempo sia generalmente stabile.

Bonaccia? Non proprio. Perché si sta alzando un filo di vento sul porto. Nei giorni scorsi il nuovo presidente dell’ Autorità portuale del Medio Adriatico, Mirco Carloni ha incontrato il sindaco Andrea Biancani ed anche il comandante della Capitaneria Nicola Gaudino che fra l’altro a settembre lascerà il comando con destinazione Ravenna. Un filo di vento si è alzato perché nei giorni scorsi si è chiusa la procedura per la realizzazione di un pontile lungo circa 160 metri nella nuova darsena. Una spesa di realizzazione che varia tra i 3 e i 400mila euro. Se tutto procede liscio la capacità di ormeggi aumenterà di una quarantina di posti barca. Non azzera la domanda, ma risolve qualche problema ai diportisti erranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Porto, intesa per il pontile. Sarà lungo 160 metri. Largo a 40 posti in più

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