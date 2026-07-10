Il Comune ha comunicato alle famiglie che ci sono 160 posti disponibili nelle scuole per l'infanzia, eliminando le lunghe liste di attesa degli anni precedenti. La novità rappresenta un cambiamento rispetto al passato, quando molte famiglie dovevano attendere per iscrivere i propri figli. La disponibilità di posti liberi permette di rispondere alle domande senza ritardi, offrendo maggiore possibilità di accesso alle strutture educative per i bambini in età prescolare.

Dalle lunghe liste di attesa del passato ai posti liberi. E’ l’inversione di tendenza nelle scuole per l’infanzia. Negli anni l’amministrazione comunale ha investito molto per potenziare non solo la disponibilità delle strutture, ma anche per abbassare e annullare in molti casi il peso economico delle rette, agevolando l’accesso al servizio da parte delle famiglie. Così la percentuale di copertura del servizio è salita a percentuali considerevoli, mentre la natalità scendeva. Mettendo assieme l’offerta delle scuole d’infanzia comunali, statali e convenzionate, oggi si arriva al 90% della copertura. Ciò significa che rispetto a tutti i bambini in quella fascia di età, nove su dieci potrebbero trovare posto nelle strutture. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Materne, niente più attese. Il Comune alle famiglie: "Ci sono 160 posti liberi"

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