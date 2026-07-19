Porto Ceresio il Comune viene sconfitto al Tar | la scuola non avrà la sua prima elementare
Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Porto Ceresio contro la decisione di non attivare la prima elementare prevista per il prossimo anno scolastico. Nonostante la protesta del Comune, la scuola non aprirà la classe, lasciando i genitori senza un'anticipata possibilità di iscrizione. La decisione è definitiva e non sono previste ulteriori azioni legali.
Porto Ceresio (Varese), 19 luglio 2026 – Il prossimo anno scolastico la classe prima elementare a Porto Ceresio non partirà. A nulla è valsa la decisione del Comune di presentare ricorso al Tar contro la mancata formazione della classe. L’amministrazione guidata dal sindaco Marco Prestifilippo aveva richiesto al direttore dell’Ufficio scolastico regionale la possibilità di formare la classe in applicazione di una deroga, ma ricevendo risposta negativa aveva deciso di rivolgersi al Tar di Milano. Che ha però respinto il ricorso. “ Non appare superabile l’ostacolo rappresentato dal ridotto numero di domande di iscrizione ”: questa la motivazione contenuta nel testo del pronunciamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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