Porto Ceresio il Comune viene sconfitto al Tar | la scuola non avrà la sua prima elementare

Notizia in breve

Il Tar ha respinto il ricorso del Comune di Porto Ceresio contro la decisione di non attivare la prima elementare prevista per il prossimo anno scolastico. Nonostante la protesta del Comune, la scuola non aprirà la classe, lasciando i genitori senza un'anticipata possibilità di iscrizione. La decisione è definitiva e non sono previste ulteriori azioni legali.