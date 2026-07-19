I Pooh tornano in concerto a Riccione, in piazzale Roma, per celebrare i loro 60 anni di attività. L'evento si terrà martedì alle 21. La band, attiva da sei decenni, ha deciso di riproporre dal vivo il proprio repertorio. La serata segnerà un traguardo importante nella loro carriera, con il gruppo che si presenta ancora con entusiasmo e energia. La band ha più volte sottolineato come l’onestà sia alla base del loro successo.

Con l’entusiasmo e la carica di sempre, i mitici Pooh torneranno a cantare in piazzale Roma, a Riccione, dove celebreranno i loro 60 anni di carriera (martedì alle 21). Per questo speciale compleanno, che li vede protagonisti del tour Pooh60 – La Nostra Storia, saliranno sullo stesso palco dove nel 2006 hanno brindato al loro quarantennale, lasciando l’impronta delle loro mani e una dedica speciale, impressa su un lastrone, destinato alla walk of fame riccionese. Non a caso, fin dai loro albori i Pooh hanno scelto di esibirsi in riviera, soprattutto all’epoca tappa obbligata per tutti gli artisti italiani. Negli anni Settanta, solo in un’estate, tenevano seisette concerti nei locali modaioli come la Baita e l’Altro Mondo Studios dove, sono tornati a cantare e suonare altre volte nei successivi decenni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pooh, una storia lunga 60 anni: "L’onestà è il segreto del successo"

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I Pooh: 60 anni di carriera - Domenica In 26/04/2026

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Condotto da Michelle Hunziker, "Pooh 60 - La nostra storia" è il concerto-evento che celebra i 60 anni di carriera della bandLa band celebra i suoi 60 anni di attività con un concerto trasmesso stasera su Canale 5, registrato all’Arena di Verona a maggio.

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