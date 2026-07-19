Remco Evenepoel ha vinto la quindicesima tappa del Tour de France, da Champagnole a Plateau de Solaison, lunga 183,9 km. L'atleta belga ha attaccato negli ultimi metri, superando in volata Tadej Pogacar, che oggi ha gareggiato come gregario. Pogacar ha commentato che il Tour non sarà lo stesso senza Vingegaard e ha fatto i complimenti a Evenepoel.

Un maestoso Remco Evenepoel trionfa nella quindicesima tappa del Tour de France, Champagnole-Plateau de Solaison, di 183.9 chilometri. Il belga scatta negli ultimi metri, lancia la sua micidiale progressione e riesce a bruciare in volata un Tadej Pogacar oggi in versione gregario di lusso. Il padrone indiscusso della corsa, nel giorno in cui Jonas Vingegaard è costretto al ritiro per i postumi della caduta rimediata nel finale, crea selezione sulla salita finale e si mette al servizio di Del Toro per consegnargli il successo di giornata. Nel finale però Evenepoel è più brillante e piazza il guizzo vincente. A fine corsa lo slovea così il ritiro di Vingegaard: “È una notizia triste il ritiro di Jonas. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pogacar: “Il Tour non sarà lo stesso senza Vingegaard. Complimenti a Evenepoel”

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POGACAR sentencia el Tour de Francia DESTROZANDO a VINGEGAARD: Dos minutos y 38 segundos en meta

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