Pogacar e Vingegaard svegliati nel cuore della notte per un controllo antidoping Grande shock Test eccessivi

Da sport.quotidiano.net 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I primi due in classifica al Tour de France sono stati svegliati nel cuore della notte per un controllo antidoping a sorpresa, prima della tappa di montagna sulle Alpi. I corridori hanno descritto l’esperienza come uno “shock” e hanno parlato di “test eccessivi”. Entrambi hanno riferito di aver ricevuto l’ordine di presentarsi senza preavviso, in un momento imprevisto durante la notte.

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Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, i primi due della classifica generale del Tour de France, sono stati svegliati nel cuore della scorsa notte per un controllo antidoping a sorpresa prima della prima tappa di montagna sulle Alpi, come hanno raccontato i due corridori. Alla partenza della 15a tappa a Champagnole, il detentore della maglia gialla e il suo rivale più vicino hanno confermato nella zona mista l'informazione pubblicata dal quotidiano Le Parisien, secondo cui erano stati svegliati rispettivamente alle 5 e alle 2 del mattino. "Ho dormito solo quattro ore la scorsa notte - ha spiegato Pogacar -. Il controllo era alle 5 del mattino. Vado sempre a letto tardi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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