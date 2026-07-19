La chat dei crocieristi della Msc Armonia, che approda in città ogni venerdì, ha espresso commenti negativi sull’accoglienza e sulle attrazioni locali. Tra i messaggi, alcuni partecipanti hanno scritto che ci sono poche cose da vedere e che Brindisi non offre molte attrazioni turistiche. Questi commenti sono stati condivisi sui canali social frequentati dai passeggeri della nave.

«Brindisi? Non c’è molto da vedere». Nei canali social dove si incontrano i crocieristi della Msc Armonia, che approda in città ogni venerdì, alcuni dei commenti non sono molto positivi. Con l’obiettivo di invitare a una riflessione, li ha pubblicati la guida turistica Danny Vitale. Visita libera o escursioni Scorrendo i post delle ultime settimane, ad esempio, un viaggiatore straniero (pur riconoscendo i problemi del forte caldo) scrive: «Non c'è molto da vedere qui. Ho passato un paio d'ore a girovagare. Ora mi godrò la nave per il resto della giornata». E tra i commenti c’è chi replica: “Neanche noi abbiamo apprezzato molto Brindisi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - «Poche attrazioni da vedere»: Così la chat dei crocieristi Msc boccia l?accoglienza dei turisti in città

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