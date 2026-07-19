Il governo ha annunciato che i progetti e le riforme non conclusi entro il 31 agosto, data di scadenza del Pnrr, potranno essere portati avanti tramite i fondi di coesione. Questi strumenti permettono una prosecuzione fino al 2030, garantendo così continuità alle iniziative avviate. La decisione mira a evitare che interventi importanti vengano interrotti a causa delle scadenze strette del piano. La misura riguarda le attività avviate nel quadro del Pnrr ma non ancora concluse.

C’è vita dopo il Pnrr. Nel senso che i progetti e le riforme che non dovessero concludersi entro l’ultima, definitiva scadenza del Piano, il 31 agosto prossimo, potranno essere continuati e conclusi anche attraverso gli strumenti della politica di coesione, che garantisce scadenze più lunghe (2030). Il vicepresidente esecutivo Ue, Raffaele Fitto, appena nominato rappresentante speciale della Commissione per contribuire con l’Onu alla riunificazione dell’isola di Cipro, conferma in videocollegamento con Catania per l’ECR party - il meeting dei Conservatori europei dedicato al Mediterraneo - che la linea già tracciata da Bruxelles un anno fa non è cambiata. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Pnrr, Fitto blinda il piano e apre ai fondi di coesione

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