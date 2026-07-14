Social media vietati ai minori di 13 anni in arrivo la stretta dell’UE Ecco le nuove regole | dagli zero schermi all’autonomia come gestire le fasce d’età

La Commissione Europea presenterà presto al Parlamento una proposta per vietare l’uso dei social media ai minori di 13 anni. La normativa mira a regolamentare l’accesso ai social per i più giovani, con l’obiettivo di proteggere i minori e gestire le diverse fasce d’età. La proposta arriverà dopo la pausa estiva e riguarda le nuove regole per l’uso degli schermi e l’autonomia digitale dei bambini.

Dopo la pausa estiva, la Commissione Europea porterà al Parlamento una proposta destinata a cambiare le regole di accesso ai social media per i più giovani. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Social vietati ai minori di 16 anni – La TecnoGabbia - Luca Rech con Maurizio Martucci - TRAILER

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