Pina Picierno ha criticato apertamente Giuseppe Conte, chiedendo ai leader di sinistra di esprimersi riguardo a una proposta politica, definendola un'“immondizia”. La deputata ha anche rivolto un appello a Renzi e Schlein affinché si pronunciassero su questa iniziativa. La sua posizione si inserisce in un confronto più ampio tra diverse forze politiche di centrosinistra, con toni decisamente critici nei confronti di alcune alleanze e proposte recenti.

Pina Picierno va all'attacco a testa bassa di Giuseppe Conte, del Pd e del Campo largo. "Invito a dare un occhio alla spudorata iniziativa di Conte. Dopo averci spiegato che la minaccia russa sarebbe una costruzione per giustificare il riarmo, è capace pure di organizzare una campagna balneare per dire che i cittadini 'pagano la guerra' e di speculare sul giusto bisogno di pace dei senza mai e sottolineo mai citare Putin, tutto questo mentre Cavo Dragone ci spiega che gli aerei Nato si sono dovuti alzare in volo 700 volte per difenderci non da un fantasma, ma precisamente da velivoli russi. E nessuno dalle parti del Campo Largo che dica adesso basta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Pina Picierno: "Siete d'accordo con questa immondizia? Renzi, Schlein dovete dirlo!": esplosione a sinistra

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