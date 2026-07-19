Un video pubblicato sui canali social mostra Gabriele Piccinini all’interno dello spogliatoio, mentre sorride, scherza e si mostra in modo informale. Il breve footage ha riacceso l’attenzione sul giocatore, che si prepara a tornare in campo dopo mesi difficili. La clip, girata in pochi secondi, evidenzia il suo atteggiamento positivo e il suo ruolo di elemento di supporto nello spogliatoio. Piccinini sembra pronto a riprendere la sua attività sportiva.

Sono bastati pochi secondi, un video catturato al volo e pubblicato sui canali social della società, per restituire un’immagine che avevamo dimenticato nei mesi bui della scorsa stagione: Gabriele Piccinini (in foto) che dispensa sorrisi, battute e allegria all’interno dello spogliatoio. Anche il jolly del centrocampo dello Sporting Club era stato travolto dalla negatività e dalla pesantezza del campionato vissuto costantemente in tempesta, ma aveva saputo parlare anche da autentico leader del gruppo in uno dei momenti più complessi, pochi minuti dopo la terribile sconfitta casalinga contro il Como. Sei mesi dopo, il numero 36 è nuovamente tra gli elementi trainanti dello spogliatoio, confermando ancora una volta quanto le abilità "da gregario" possano trasformarsi all’occorrenza in qualità indispensabili per il successo del collettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Piccinini, il jolly con il sorriso. Pronto a ritornare protagonista

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