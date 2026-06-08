Roma Se mi lasci ti uccido | l’inferno della 19enne picchiata e minacciata dal fidanzato

Una giovane donna di 19 anni è stata picchiata e minacciata dal suo fidanzato, secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine. Le indagini dei Carabinieri hanno portato all’arresto dell’uomo, accusato di aggressione e minacce. La vittima ha riportato lesioni e ha denunciato comportamenti violenti e intimidatori da parte del partner. L’indagine è ancora in corso per accertare ulteriori dettagli sulla vicenda.

Roma, 8 giugno 2026 – Al termine di un’articolata attività d’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna, i Carabinieri della Compagnia di Roma Parioli hanno rintracciato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, con successiva applicazione del braccialetto elettronico, un cittadino peruviano di 25 anni, residente a Roma, già con precedenti, gravemente indiziato di atti persecutori e lesioni personali. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, a seguito dei gravi elementi indiziari raccolti dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Bologna che hanno documentato una serie di condotte violente e persecutorie poste in essere dall’uomo nei confronti della fidanzata, una ragazza di 19 anni. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Terrore tra le mura di casa: donna picchiata e minacciata di morte dal convivente. “Nessuno mi lascia, se cado io cadi anche tu”Una donna di 47 anni è stata vittima di violenza all’interno del suo appartamento a Polverigi.

Le minacce di Gianluca Soncin a Pamela Genini, "se mi lasci io e i miei compari ti ammazziamo", secondo DolciPrima del femminicidio, Gianluca Soncin avrebbe rivolto minacce a Pamela Genini, dicendo che se lei lo avesse lasciato, lui e alcuni complici...

Argomenti più discussi: Picchia la compagna, le stringe le mani al collo e tenta di strangolarla nella loro casa a Bolsena: arrestato; Pedullà: 'Credo poco che Diaz lasci il Real per la Juve, Pellegrini piace al Como'.

Roma – Se mi lasci ti uccido, l’incubo di una 19enne è finito con l’arresto del fidanzatoCalci, pugni, schiaffi e insulti da oltre un anno e portone sfondato ROMA – Al termine di un'articolata attività d'indagine condotta dai carabinieri della s ... etrurianews.it

Roma, picchia la fidanzata 19enne in strada e danneggia casa dei genitori: Se ti mi lasci ti uccidoUn 25enne di Roma è finito ai domiciliari con braccialetto elettronico per aver aggredito e perseguitato per mesi la compagna, arrivando a minacciarla ... fanpage.it

Siete invitati (M27) a giudicarmi in base alla mia nuova flotta: Pandina appena ritirata stamattina per andare dritto dal punto A al punto B, e 124 spider per andare di traverso dal punto A al punto B. reddit