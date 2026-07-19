piadiniamo manuela arcuri conquista savignano

A Savignano il centro storico ha accolto numerosi visitatori per la prima serata della 13ª edizione di Piadiniamo, dedicata alle piadine farcite. L’evento ha attirato molte persone, con particolare attesa per la presenza dell’attrice Manuela Arcuri. La serata si è svolta tra degustazioni e incontri, mentre il pubblico ha mostrato entusiasmo per la partecipazione dell’ospite speciale. La manifestazione prosegue con altre due serate previste nei prossimi giorni.

Il centro storico di Savignano pieno di gente ad assaggiare le piadine farcite. Ma l’attesa più grande della prima delle tre serate della 13ª edizione di Piadiniamo è stata tutta per lei, l’attrice Manuela Arcuri. Dopo lo spettacolo del gruppo di ballo ’Alla Casadei’ di Bruno Malpassi presentati da Valentino Berti e Gianni Battistini che hanno festeggiato i 50 anni di Radio Gamma, Manuela Arcuri è stata accolta sul palco dal sindaco Nicola dellapasqua, dalla vice Stefania Morara e dal nostro giornalista Ermanno Pasolini. Ha detto di essere una grande amante della piadina e in primis di quella farcita con squacquerone e rucola, di ricordare con simpatia il Festival di Sanremo del 2002 presentato in coppia con il grande Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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