Dal 17 al 19 si svolge a Savignano sul Rubicone la 13ª edizione di Piadiniamo, la fiera dedicata alla piadina più grande d’Italia. Manuela Arcuri è presente come madrina dell’evento, che vede anche la partecipazione dello chef stellato Igles Corelli e del calciatore Alessio Tacchinardi. La manifestazione si tiene nel territorio e si concentra sulla promozione e la degustazione della piadina.

Manuela Arcuri madrina di Piadiniamo 2026. Ospiti lo chef stellato Igles Corelli e il calciatore Alessio Tacchinardi. A Savignano sul Rubicone dal 17 al 19 torna Piadiniamo la fiera della Piadina più grande d’Italia, giunta alla 13a edizione. La piadina firmata Piadiniamo già si può acquistare negli store Famila. L’edizione 2026 che avrà tra gli ospiti lo chef stellato Igles Corelli incaricato di eleggere la miglior piadina del Belpaese e, nei panni della madrina, l’attrice Manuela Arcuri, bellezza mediterranea capace di rappresentare al meglio il prodotto romagnolo più buono che c’è. Il via venerdì 17 con la sfilata degli sciucarèn e il gruppo Gruppo Folk "Alla Casadei" di Bruno Malpassi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manuela Arcuri madrina di ‘Piadiniamo’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

DERMACLINIQUE sceglie MANUELA ARCURI come Brand Ambassador del Metodo Snellendo®?Dermaclinique ha annunciato la nomina di Manuela Arcuri come nuova Brand Ambassador del Metodo Snellendo®.

Manuela Arcuri, la separazione dal marito: “Colpa di entrambi, ci siamo dati per scontati”Manuela Arcuri ha annunciato la separazione dal marito dopo 14 anni di convivenza e 4 di matrimonio, durante un’intervista a un programma televisivo.

Temi più discussi: Manuela Arcuri madrina di ‘Piadiniamo’; Isola del Liri, Moda sotto le Stelle 2026; A Savignano sul Rubicone torna Piadiniamo, l’edizione 2026 si terrà dal 17 al 19 luglio; Savignano sul Rubicone, in arrivo la 13esima edizione di | Piadiniamo.

Presentata la Scuola Internazionale ONE diretta da Marco Casciani e Mary Rosati, in una serata all’insegna dell’eleganza, della cultura e dell’internazionalizzazione. Madrina dell’evento la bellissima Manuela Arcuri #evento #spettacolo #manuelaarcuri #med - X x.com

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco: spunta l’accordo sulla separazione. Ecco quanto percepirebbe l’attriceManuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco avrebbero trovato un accordo dopo la separazione. Ecco la cifra del presunto mantenimento ... rumors.it

Manuela Arcuri e la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco: ecco quanto percepirebbe di mantenimento l’attriceManuela Arcuri e la separazione da Giovanni Di Gianfrancesco: ecco quanto percepirebbe di mantenimento l’attrice ... gossip.it