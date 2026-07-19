Pescara ospedale ristrutturato e inaugurato ma ancora inagibile
A San Valentino in Abruzzo Citeriore e a Scafa, nel pescarese, sono stati ristrutturati e inaugurati due edifici con fondi del PNRR. Tuttavia, l’ospedale a San Valentino risulta ancora inagibile, mentre la casa di comunità a Scafa dovrebbe essere pienamente operativa dal 30 giugno. La regione afferma che entrambi gli immobili sono funzionanti, ma l’ospedale a San Valentino non è ancora in uso.
Ci sono un ospedale, a San Valentino in Abruzzo Citeriore, e una casa di comunità a Scafa, entrambi nel pescarese, che, secondo la regione, dopo la ristrutturazione fatta con i fondi del Pnrr, dal 30 giugno sarebbero perfettamente funzionanti. Ma basta varcare la soglia di questi edifici per ritrovarsi ancora nel pieno dei lavori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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