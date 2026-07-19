pescara ospedale ristrutturato e inaugurato ma ancora inagibile

Notizia in breve

A San Valentino in Abruzzo Citeriore e a Scafa, nel pescarese, sono stati ristrutturati e inaugurati due edifici con fondi del PNRR. Tuttavia, l’ospedale a San Valentino risulta ancora inagibile, mentre la casa di comunità a Scafa dovrebbe essere pienamente operativa dal 30 giugno. La regione afferma che entrambi gli immobili sono funzionanti, ma l’ospedale a San Valentino non è ancora in uso.