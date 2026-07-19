Perù terremoto di magnitudo 5,5 colpisce il centro del Paese | cinque morti e centinaia di sfollati

Un terremoto di magnitudo 5,5 ha colpito il centro del Perù nella tarda serata di sabato. Sono stati registrati almeno cinque morti e oltre venti feriti. Diversi edifici sono crollati o danneggiati, costringendo centinaia di persone a lasciare le proprie abitazioni. La terra ha tremato intensamente, provocando blackout e interruzioni nelle comunicazioni nella zona colpita. Le operazioni di soccorso sono in corso.

È di almeno cinque morti e oltre venti feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 5,5 che ha colpito il Perù nella tarda serata di sabato. Il sisma, secondo l’U.S. Geological Survey, ha avuto epicentro a pochi chilometri dalla città di Sicaya, nella provincia di Huancayo. Le scosse hanno provocato il crollo di numerosi edifici e abitazioni, costringendo circa 300 persone a lasciare le proprie case. Nelle aree colpite proseguono senza sosta le operazioni di soccorso, mentre le autorità sono impegnate nella ricerca di eventuali dispersi, il cui numero non è ancora stato accertato. Intanto continua la conta dei danni, con intere comunità alle prese con l’emergenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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PERÚ | Un feroz terremoto de magnitud 5,9 estremece la región de Ica y Lima

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