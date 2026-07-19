Perisic vuole l’Inter! Il croato pronto a chiedere la cessione se dovesse arrivare la proposta

Perisic è disposto a chiedere la cessione se ricevesse un’offerta dall’Inter. L’esterno croato, attualmente svincolato, aspetta una proposta ufficiale dalla società. Non ha ancora presentato richiesta formale di partenza, ma sarebbe pronto a farlo qualora arrivasse un’offerta concreta. La sua volontà di tornare in nerazzurro rimane, anche se non ci sono ancora sviluppi ufficiali in tal senso.

di Paolo Moramarco Perisic vuole l’Inter! L’esterno croato chiederebbe la cessione solo nel caso in cui dovesse arrivare la proposta dei nerazzurri. Ivan Periši? continua a cullare il sogno di un ritorno all’Inter. Il croato, che ha già manifestato pubblicamente l’apertura a un secondo capitolo a Milano, sarebbe disposto a compiere un ulteriore passo avanti qualora il club decidesse di puntare concretamente su di lui. «Dipende dal direttore e dal presidente. Sanno dove sono, devono trovarmi», aveva dichiarato nelle scorse settimane, ribadendo la propria totale disponibilità a rispondere a un eventuale chiamata della dirigenza. Solo l’Inter: un ritorno esclusivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

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