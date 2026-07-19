Ivan Perisic desidera tornare all’Inter e attende una chiamata. Il giocatore croato spinge per un suo ritorno, anche se la società deve ancora essere convinta. La ricerca di un esterno si sta rivelando complicata, e Perisic potrebbe rappresentare una soluzione possibile. La trattativa con Oaktree, proprietaria del club, è ancora in corso, mentre il calciatore aspetta indicazioni ufficiali. La possibilità di un ritorno rimane aperta, ma non ci sono ancora accordi definitivi.

Perisic Inter, l’esterno spinge per tornare in nerazzurro: date le difficoltà nel trovare un nuovo esterno, il croato può essere la soluzione. Ivan Perisic continua a coltivare l’idea di un ritorno all’ Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’esterno croato spera in una chiamata da parte del club nerazzurro e sarebbe pronto a muoversi concretamente qualora arrivasse un segnale dalla dirigenza. Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno Il giocatore, oggi al PSV, aveva già lasciato intendere nelle scorse settimane la propria disponibilità a tornare a Milano con parole molto chiare: «Dipende dal direttore e dal presidente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Calcionews24.com - Perisic torna ancora all’Inter? Ritorno romantico possibile: il croato aspetta una chiamata, ma va convinta Oaktree

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Inter, tentazione Kovacic: possibile ritorno romantico in nerazzurro per il croato

Inter, Perisic riapre al ritorno: il croato lancia un chiaro messaggio ai nerazzurriIvan Perisic ha lasciato aperta la possibilità di tornare all’Inter, ma la società sta valutando il suo futuro.

Argomenti più discussi: Inter, caccia all'erede di Dumfries: è Ivan Perisic del Psv Eindhoven l'idea low cost per la fascia destra; Perisic si offre all'Inter: pista concreta per giugno; Inter, occhio al clamoroso ritorno: Fisico d'acciaio, può ancora fare la differenza; Perisic e il possibile ritorno all'Inter: 3 motivi per cui l'idea della società può avere senso.

L'Inter è alla ricerca dell'erede di Dumfries. Sfumati Palestra e Khalaili, tra piste costose e nomi improbabili, si fa strada un'ipotesi suggestiva: il ritorno del trentasettenne Ivan Perisic. Un usato sicuro che conosce bene l'ambiente e ha ancora molto da dare. Il c x.com

Inter, torna Perisic? Perché il croato sarebbe l’innesto perfetto per ChivuInter, il ritorno di Perisic sarebbe il perfetto innesto per Chivu dopo l'arrivo di Khalaili. Il croato porterebbe esperienza e affidabilità ... interlive.it