Perché il socialismo conquista l’America e terrorizza il tycoon

Negli Stati Uniti, il socialismo continua a essere un tema delicato, principalmente a causa del retaggio della guerra fredda e della divisione tra blocchi opposti. La discussione su questa ideologia suscita reazioni forti, con alcuni che la vedono come una minaccia per il sistema economico e politico. La percezione pubblica e le tensioni politiche alimentano il timore che il socialismo possa influenzare le scelte di governo o di policy nel paese.

Quello del socialismo negli Stati Uniti d’America è da sempre una sorta di argomento tabù, acutizzato a suo tempo dal clima della guerra fredda e dalla divisione del mondo in due blocchi contrapposti. È risaputo che negli USA la paura rossa è stata agitata più volte in passato, dando vita già nei primi anni Venti del secolo scorso e poi in quelli immediatamente successivi alla fine della Seconda guerra mondiale (cd. maccartismo ) a due vere e proprie “crociate” anticomuniste. Eppure, le cose sembrano cambiare, quantomeno nel comune sentire. Stando ad alcune recenti rilevazioni, ben quattro statunitensi su dieci (addirittura 2 su 3 tra gli... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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