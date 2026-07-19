Per allenarti meglio annusa il cioccolato! Parola della scienza

Notizia in breve

Una ricerca scientifica ha dimostrato che annusare il cioccolato può migliorare le prestazioni sportive. Gli atleti che hanno inalato l’aroma del cioccolato prima dell’allenamento hanno registrato un aumento di energia e una riduzione della percezione della fatica rispetto a chi non ha utilizzato questa tecnica. La sperimentazione ha coinvolto gruppi di sportivi sottoposti a test di resistenza e velocità. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.