Per allenarti meglio annusa il cioccolato! Parola della scienza
Una ricerca scientifica ha dimostrato che annusare il cioccolato può migliorare le prestazioni sportive. Gli atleti che hanno inalato l’aroma del cioccolato prima dell’allenamento hanno registrato un aumento di energia e una riduzione della percezione della fatica rispetto a chi non ha utilizzato questa tecnica. La sperimentazione ha coinvolto gruppi di sportivi sottoposti a test di resistenza e velocità. I risultati sono stati pubblicati in una rivista scientifica specializzata.
Prima di iniziare un allenamento gli sportivi cercano sempre il prodotto adatto per avere la carica giusta e sentire meno la fatica. Tra prodotti naturali, integratori, combinazioni ideali di cibo, banane, frutta secca, una soluzione inaspettata potrebbe arrivare non da qualcosa che si mangia ma che si odora. Uno studio pubblicato recentemente su Frontiers in Physiology ha svelato l'importanza di annusare la cioccolata prima dell'allenamento. Secondo quanto emerso dalla ricerca esporre gli uomini allenati all'odore di cioccolata sia immediatamente prima di iniziare l'allenamento che tra una serie di esercizi di resistenza, ne aumenta sia il volume complessivo di allenamento che la percezione dello sforzo con una crescita del numero di ripetizioni senza percepire uno sforzo maggiore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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