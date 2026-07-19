Durante il Mondiale 2026 sono stati protagonisti un ginecologo in panchina, una squadra di Viking row e 45 chilometri di hot-dog consumati durante le partite. Questi episodi insoliti si sono aggiunti alle gare di calcio, creando un racconto parallelo fatto di curiosità e stranezze. La competizione ha lasciato dietro di sé anche memorabilia e momenti che resteranno nella memoria per la loro originalità, oltre ai risultati sportivi.

New York, 19 luglio 2026 – E’ stato un mondiale di grande calcio, di campioni e di bidoni. Ma anche un mondiale ricco di storie.dell’altro mondo. Eccone alcune. Donald sul green. Il centravanti dell’Inghilterra Harry Kane ha confermato di aver giocato a golf con Donald Trump: "Circa 18 mesi fa mi aveva invitato a giocare quando ero a Palm Beach. È stata un'esperienza piuttosto surreale incontrarlo e ovviamente giocare a golf con lui. Gioca abbastanza bene, spero di riuscire a giocare bene quanto lui quando avrò la sua età". C’è tempo, 48 anni per la precisione. US President Donald Trump is seen in a golf cart as he arrives at the LIV Golf Virginia 2026 tournament at Trump National Golf Club in Sterling, Virginia on May 9, 2026. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pazzo Mondiale: il ginecologo in panchina, la Viking row, i 45 km di hot-dog. I ‘memorabilia’ del campionato 2026

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