Una deputata del Movimento 5 Stelle ha effettuato una visita a sorpresa in un carcere di Pavia. Durante l’ispezione, ha riferito che il sovraffollamento è in aumento e la condizione generale è molto grave. La deputata ha descritto la situazione come estremamente critica senza fornire ulteriori dettagli. La visita è avvenuta il 19 luglio 2026 e si è concentrata sull’analisi delle condizioni dei detenuti e delle strutture carcerarie.

Pavia, 19 luglio 2026 – “ La situazione è estremamente drammatica ”. Stefania Ascari, deputata M5S, ha definito così la situazione all’interno del carcere di Torre del Gallo, tra i più sovraffollati e degradati d’Italia, dove ieri si è recata per una visita a sorpresa con Simone Verni, coordinatore cittadino, e Lorenzo Goppa, assessore all’ambiente di Pavia. pavia Lorenzo Goppa, l’onorevole Stefania Ascari, Simone Verni hanno visitato il carcere di Pavia- foto torres Reparto vecchio e stanze piccole. " C’è un reparto vecchio in condizioni vetuste, assolutamente non dignitose per ospitare i detenuti – ha detto la deputata –: stanze di appena... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Pavia, visita in carcere a sorpresa della deputata Ascari: “Situazione drammatica, il sovraffollamento è in aumento”

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