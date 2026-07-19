paura a viareggio scoppia un incendio nella pineta della lecciona

Un incendio ha interessato la pineta della Lecciona a Viareggio. I Vigili del fuoco sono intervenuti sabato 18 luglio per spegnere le fiamme in un’area boschiva. Nessuna informazione sulla superficie colpita o su eventuali persone coinvolte. Le operazioni di spegnimento sono in corso.

Viareggio (Lucca), 19 luglio 2026 – Momenti di paura si sono vissuti a Viareggio per un incendio in un bosco. I Vigili del fuoco del Comando di Lucca sono intervenuti di ieri, sabato 18 luglio, presso la pineta della Lecciona, chiamati a domare un incendio che ha interessato un'area boschiva. L'allarme è scattato alle 20,30. Sul posto sono intervenute due squadre, tra cui una proveniente dal distaccamento di Viareggio, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area interessata dal rogo. Terminate le operazioni di spegnimento, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle rispettive sedi, affidando il presidio e le attività di bonifica alle squadre dell’Organizzazione regionale Antincendi Boschivi (Aib) della Regione Toscana, rimaste sul posto fino alla completa estinzione dell’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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