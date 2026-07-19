Mercoledì 15 luglio, l’amministratore delegato di Leonardo ha incontrato l’ambasciatrice del Giappone in Italia nella sede dell’azienda. L’obiettivo dell’incontro è stato avviare i colloqui per la fornitura di un pattugliatore marittimo destinato all’Aeronautica Militare. La discussione si è concentrata sulle possibilità di collaborazione tra le due parti nel settore della difesa marittima.

Mercoledì 15 luglio l’Amministratore Delegato di Leonardo, Lorenzo Mariani, ha ricevuto nella sede dell’azienda italiana leader del settore difesa e aerospazio l’ ambasciatrice del Giappone in Italia Hikari Ono. L’incontro, come riferisce lo stesso Mariani, “ha ribadito la solidità del partenariato strategico tra Italia e Giappone, una relazione che sta raggiungendo un nuovo livello grazie al Global Combat Air Programme (GCAP) e a una crescente gamma di opportunità di cooperazione industriale che coinvolgono aziende giapponesi leader”. Proprio per quanto riguarda la cooperazione italo-nipponica nel settore difesa, che beneficia del... 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Pattugliatore marittimo per l’AM: Leonardo avvia i colloqui col Giappone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carlos Sainz: il suo manager avvia colloqui con i rivali della Williams.Il manager di Carlos Sainz ha iniziato colloqui con i rivali della Williams, alimentando le speculazioni su un possibile cambio di team nel 2026.

Ancelotti dà i voti al Mondiale del Brasile: "5 col Marocco, poi meglio. Che felicità col Giappone"Carlo Ancelotti ha assegnato i voti alle prime quattro partite del Brasile in questo Mondiale, in attesa dell’ottavo di finale contro la Norvegia.

Argomenti più discussi: Pattugliatore marittimo per l'AM: Leonardo e i colloqui col Giappone - InsideOver; Il mare di Norvegia diventa un laboratorio di deterrenza; Castro, cambio al vertice della guardia costiera: Mignola è il nuovo comandante; Inaugurazione del pattugliatore NRP Viana do Castelo a Cartagena.

Primo cliente in fila per il proposto idrovolante Catalina di nuova generazione reddit

Fincantieri, patto con Leonardo per un pattugliatore da oltre 230 milioni. Sarà costruito a Riva TrigosoSestri Levante - Dopo la commissione per due nuove fregate Fremm che garantiranno elevate prestazioni alla Marina Militare, in grado di gestire operativamente sistemi nelle tre dimensioni (sopra la ... ilsecoloxix.it