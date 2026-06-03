Il manager di Carlos Sainz ha iniziato colloqui con i rivali della Williams, alimentando le speculazioni su un possibile cambio di team nel 2026. La discussione si inserisce in un contesto di possibili modifiche nel futuro del pilota, che si prepara a affrontare la stagione 2026 con nuove sfide e opportunità. Nessuna conferma ufficiale è ancora stata rilasciata, ma l’attenzione resta alta sulle prossime mosse in vista della nuova fase del campionato.

Carlos Sainz e il Futuro in F1: Possibili Cambiamenti nel 2026. Carlos Sainz si prepara a una potenziale rivoluzione nel suo percorso in Formula 1, specialmente guardando all’inizio della stagione 2026, caratterizzata da sfide e opportunità nuove. Già circolano voci che collegano il pilota spagnolo a diverse squadre, e il suo manager ha avviato discussioni con la Red Bull, uno dei team più prestigiosi e performanti della griglia. Sainz dispone di una clausola di uscita che gli permetterebbe di lasciare Williams al termine della stagione corrente. I risultati poco brillanti del team, che ha faticato a fare progressi nonostante un iniziale ridirezionamento della sua progettazione secondo le nuove normative, rendono improbabile un prolungamento del suo contratto per altri due anni. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Carlos Sainz: il suo manager avvia colloqui con i rivali della Williams.

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