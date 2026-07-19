Passione infinita sotto canestro Europei d’oro per i nostri over
La squadra italiana di basket over 50 ha vinto i Campionati Europei, battendo in finale la squadra francese. La partita si è conclusa con un punteggio di 75-70. La competizione si è svolta in una città europea, con diverse squadre partecipanti da tutta Europa. La vittoria è stata decisa negli ultimi minuti, dopo una partita combattuta. La squadra italiana ha conquistato il titolo con una prestazione solida e coordinata.
La pallacanestro italiana sul tetto d’Europa. Non si tratta però della nazionale allenata da Luca Banchi, impegnata nelle qualificazioni per i Mondiali di Qatar 2027, ma di formazioni più “stagionate“ con giocatori dalla passione infinita, queli che hanno partecipato al 13° campionato continentale FIMBA di Atene, riservato alle categorie dagli “ over 40 “ fino agli “ over 80 “. Fra i 3500 atleti scesi sul parquet in rappresentanza di 200 squadre provenienti da 35 Paesi (ben 750 le partite giocate in 21 campi diversi) anche tanti atleti lombardi che hanno contribuito al successo delle nostre rapresentative. Fra questi Daniel Chiragarula, aresino classe 1982, campione d’Europa con la nazionale Italiana (già vincitrice dei Mondiali lo scorso anno in Svizzera) over 40 FIimba di Maxibasket. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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