Passione infinita sotto canestro Europei d’oro per i nostri over

Notizia in breve

La squadra italiana di basket over 50 ha vinto i Campionati Europei, battendo in finale la squadra francese. La partita si è conclusa con un punteggio di 75-70. La competizione si è svolta in una città europea, con diverse squadre partecipanti da tutta Europa. La vittoria è stata decisa negli ultimi minuti, dopo una partita combattuta. La squadra italiana ha conquistato il titolo con una prestazione solida e coordinata.