È stata annunciata una nuova versione della tradizionale passeggiata enogastronomica a Montefegatesi, il paese più alto del comune di Bagni di Lucca. L’evento si chiamerà “Passeggiata tra le Piazzette musicali” e prevede un percorso tra le piazze del borgo, accompagnato da musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e coinvolgerà vari punti del centro storico, offrendo degustazioni di prodotti locali e momenti musicali.

MONTEFEGATESI Nasce la " Passeggiata tra le Piazzette musicali ". La storica e tradizionale Passeggiata Enogastronomica a Montefegatesi, il paese più alto del comune di Bagni di Lucca (circa 900 slm) che ha Dante "in su’ la cima", quest’anno si rinnova e cambia veste. Per garantire un’esperienza ancora più piacevole e per far fronte al grande caldo che negli ultimi anni ha caratterizzato le ore del pranzo, il Comitato paesano ha infatti deciso di rivoluzionare il format dell’evento, spostandolo nella frescura della sera, anche se manterrà intatta l’anima della festa: la caratteristica itinerante. Con gli stand gastronomici sparsi per le suggestive piazze del paese, ma con una grande e festosa novità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Passeggiata enogastronomica a suon di musica

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