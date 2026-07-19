Durante la finale della Coppa del Mondo, la partita tra la nazionale spagnola e quella argentina si è conclusa con la vittoria dell’Argentina. L’incontro rappresenta la ventitreesima finale del torneo. La partita ha visto un confronto tra un giocatore esperto e uno più giovane, con un mix di passato, presente e futuro visibile in campo. La sfida si è conclusa con un risultato che ha deciso il campione del mondo.

Spagna-Argentina, la ventitreesima finale nella storia della Coppa del Mondo, contiene un incastro perfetto, una congiuntura temporale quasi divina, degna di un dipinto di Michelangelo. Leo Messi, il passato che sta per passare, e Lamine Yamal, il futuro che ci viene incontro, si incrociano nel presente. Tra i due scorrono vent’anni esatti. Il 19enne Lamine Yamal potrebbe essere figlio del 39enne Messi, questo dice la stravista foto del bagnetto. Una magnifica unicità: si affrontano per la prima volta ed è possibile che sia l’ultima. Non vediamo come il Barcellona di Lamine Yamal possa incontrare l’Inter Miami di Messi, sebbene un’amichevole sia organizzabile. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Passato, presente e futuro: Messi contro Lamine Yamal è l'incastro perfetto

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Pasado, Presente y Futuro Vs ¿Futuro

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