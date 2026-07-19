Parco Daini senza daini | ne è rimasto uno

Al Parco Daini di Montelago, sul Monte Strega, rimane un solo daino su un totale di più esemplari. La presenza dei daini nel parco, che attira visitatori e appassionati, si è drasticamente ridotta. La situazione sta generando preoccupazione tra cittadini, turisti ed escursionisti. Non sono state fornite spiegazioni ufficiali sulle cause di questa diminuzione. La riduzione del numero di daini nel parco rappresenta un fatto che sta attirando attenzione locale.

Un Parco Daini senza più. daini. È la paradossale situazione che sta sollevando forte preoccupazione e profondo disappunto tra cittadini, turisti ed escursionisti sul Monte Strega, precisamente nella frazione di Montelago di Sassoferrato. A raccogliere il malcontento e a lanciare un appello accorato alle istituzioni è l’"associazione per la valorizzazione del Monte Strega", realtà radicata che ha sede proprio all’interno della frazione sassoferratese. La storica area recintata, realizzata dalla Provincia di Ancona nei primi anni ‘60 – oltre sessant’anni fa –, ha visto nel tempo il proprio gruppo di daini assottigliarsi progressivamente. Oggi ne è rimasto soltanto uno, ultimo testimone di un’attrazione che sembra scivolata nell’abbandono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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