Ieri alle 18, la sbarra del parcheggio Tripoli si è sollevata, aprendo ufficialmente l’area ai veicoli. Si tratta del nuovo parcheggio nel centro di Marina, che ora offre spazio per i visitatori. È previsto un incremento di circa 200 posti auto in futuro. La struttura rappresenta una novità per i residenti e i turisti che frequentano la zona. La gestione del parcheggio è stata avviata con l’obiettivo di facilitare la sosta nel centro cittadino.

Il momento è arrivato. Ieri nel tardo pomeriggio, verso le 18, la sbarra del parcheggio Tripoli si è alzata per la prima volta accogliendo riminesi e turisti in cerca di un posto auto nel cuore di Marina centro. Sono circa 320 i posti disponibili nei due piani interrati. Una risposta importante alla carenza di parcheggi in zona mare, ma (al momento) non per gli albergatori, che speravano invece di prendere posti da riservare ai clienti, e ai residenti che chiedevano gli abbonamenti annuali. La fame di parcheggi a Marina centro è tale che al momento i 320 posti saranno totalmente a rotazione. Vale dunque la pena ricordare le tariffe. Fino al 30 settembre si pagheranno 2,50 ero l’ora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aperto il parcheggio Tripoli. Boccata d’ossigeno per i turisti: "Presto altri 200 posti auto"

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