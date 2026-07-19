Paola Ferrari ha paragonato il proprio atteggiamento a quello di Selvaggia Lucarelli, spiegando di criticare alcune donne e di aver sempre difeso le battaglie intraprese nel corso della carriera. La giornalista ha parlato del rapporto con il proprio corpo e delle critiche ricevute nel tempo, sottolineando di aver agito in modo coerente con le proprie convinzioni. La discussione si è concentrata sui motivi per cui si sente di contestare alcune figure femminili.

Paola Ferrari difende le battaglie combattute durante la carriera, parla del rapporto con il proprio corpo, delle critiche ricevute e spiega perché contesta alcune donne, paragonandosi anche a Selvaggia Lucarelli. Leggi anche: Che vergogna gli insulti a Paola Ferrari, ma pochi sanno del tumore che l’ha colpita e dell’operazione tremenda al volto Da molti anni Paola Ferrari è uno dei volti più conosciuti e riconoscibili del giornalismo sportivo televisivo italiano. La conduttrice ha costruito la propria carriera in un ambiente tradizionalmente maschile, affrontando ostacoli, pregiudizi e numerose discussioni pubbliche. Oggi, a 65 anni, continua a esprimere opinioni nette sul ruolo delle donne, sulla bellezza e sull’immagine proposta dai media. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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© Donnapop.it - Paola Ferrari come Selvaggia Lucarelli? La giornalista si paragona alla collega e spiega perché critica alcune donne

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Paola Ferrari: «Questo sarà il mio ultimo Mondiale Rai, poi andrò in pensione»

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