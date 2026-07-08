Paola Ferrari ha annunciato che la prossima Coppa del Mondo sarà la sua ultima come conduttrice. Attualmente conduce gli speciali sui Mondiali di calcio sulla Rai. In un’intervista a Chi, ha dichiarato di essere una donna libera e ha citato Selvaggia Lucarelli come esempio. Ferrari ha espresso il desiderio di condurre programmi come “Chi l’ha visto?” o “TeleMeloni”, senza però aver confermato progetti futuri specifici.

Attualmente in onda sulla Rai per condurre gli speciali sui Mondiali di calcio, la giornalista Paola Ferrari, in un’intervista a Chi, rivela che questa sarà la sua ultima Coppa del Mondo da conduttrice. Balzata agli onori della cronaca nei giorni scorsi per via del botta e risposta con Marco Tardelli sul caso Balogun, Paola Ferrari afferma: “Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai perché, fra uno o due anni, vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà”. Aldo Grasso, critico del Corriere della Sera, ha detto che il suo programma è molto Anni ’90: “Non commento le dichiarazioni di Aldo Grasso ormai da anni, da quando disse che sembravo un uomo con la parrucca. 🔗 Leggi su Tpi.it

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© Tpi.it - Paola Ferrari: “Vorrei condurre Chi l’ha visto? TeleMeloni? Sono una donna libera, come Selvaggia Lucarelli”

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