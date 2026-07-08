Paola Ferrari | Vorrei condurre Chi l’ha visto? TeleMeloni? Sono una donna libera come Selvaggia Lucarelli
Paola Ferrari ha annunciato che la prossima Coppa del Mondo sarà la sua ultima come conduttrice. Attualmente conduce gli speciali sui Mondiali di calcio sulla Rai. In un’intervista a Chi, ha dichiarato di essere una donna libera e ha citato Selvaggia Lucarelli come esempio. Ferrari ha espresso il desiderio di condurre programmi come “Chi l’ha visto?” o “TeleMeloni”, senza però aver confermato progetti futuri specifici.
Attualmente in onda sulla Rai per condurre gli speciali sui Mondiali di calcio, la giornalista Paola Ferrari, in un’intervista a Chi, rivela che questa sarà la sua ultima Coppa del Mondo da conduttrice. Balzata agli onori della cronaca nei giorni scorsi per via del botta e risposta con Marco Tardelli sul caso Balogun, Paola Ferrari afferma: “Questo sarà il mio ultimo Mondiale con la Rai perché, fra uno o due anni, vado in pensione e, magari, il prossimo lo seguirò per un podcast, vediamo cosa succederà”. Aldo Grasso, critico del Corriere della Sera, ha detto che il suo programma è molto Anni ’90: “Non commento le dichiarazioni di Aldo Grasso ormai da anni, da quando disse che sembravo un uomo con la parrucca. 🔗 Leggi su Tpi.it
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