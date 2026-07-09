La partita si è conclusa con la vittoria della Francia, che ha battuto il Marocco ai quarti di finale dei Mondiali 2026. Sono stati assegnati i voti ai giocatori più influenti in campo, evidenziando i migliori e i peggiori. Le valutazioni riguardano le prestazioni individuali durante l’incontro, senza analisi o commenti aggiuntivi. La sfida ha visto alcuni protagonisti emergere con performance positive, mentre altri hanno deluso le aspettative.

Pagelle Francia Marocco: i voti ai protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Pagelle Francia Marocco: le valutazioni dei protagonisti del match, valido per i quarti di finale dei Mondiali 2026. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. La Francia supera il Marocco per 2-0 e stacca il prestigioso pass per la terza semifinale mondiale consecutiva, un traguardo storico raggiunto in passato solo da Germania e Brasile. Dopo un primo tempo a reti bianche caratterizzato dal netto dominio transalpino e da un rigore fallito, la spinta dei ragazzi di Didier Deschamps si concretizza nella ripresa in appena sei minuti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Francia Marocco – I Top e Flop del match

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CR7 fermato da uno storico WISSA | Portogallo-RD Congo 1-1 | FIFA World Cup | DAZN Highlights

Notizie e thread social correlati

Le pagelle di Pisa-Napoli, i voti: i top e i flop del matchNella penultima giornata di campionato, il Napoli è sceso in campo a Pisa e ha ottenuto una vittoria che ha garantito la qualificazione in Champions...

Pagelle Canada Marocco: Ounahi e Bounou super, i TOP e i FLOPOunahi e Bounou sono stati i protagonisti principali del match degli ottavi di finale tra Canada e Marocco, con prestazioni considerate eccellenti.

Argomenti più discussi: Canada-Marocco 0-3, le pagelle: Ounahi (7,5) si scatena, El Aynaoui (6) bene nella ripresa, J. David (5) si vede pochissimo; Francia-Marocco 2-0, pagelle e tabellino: Mbappé sbaglia un rigore ma poi si riscatta, Bounou miracoloso, Koné inesauribile, Dembelé la chiude, quanto manca Saibari; Le pagelle di Canada-Marocco 0-3: Ounahi mattatore, Brahim Diaz ispiratore. Bombito e De Fougerolles disastrosi; Paraguay-Francia 0-1, le pagelle: Mbappè (7) gol pesantissimo, Douè (7) semina il panico, Caceres (6,5) bella partita.