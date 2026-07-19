orgasmi cosmici gullit e la tenerezza

Una donna ha raccontato di aver vissuto un orgasmo cosmico nella sua abitazione vicino a Piacenza. La sua amica, ascoltando la storia, ha deciso di condividere l’episodio. La narrazione si concentra sull’esperienza intensa e improvvisa, senza approfondimenti ulteriori. La donna ha descritto come si sia sentita durante il momento, senza menzionare dettagli tecnici o implicazioni.

La mia cara amica Isabelle un giorno mi ha confidato che nella sua casa di Pianello, vicino a Piacenza, provò un orgasmo cosmico, incuriosito le chiesi di descrivermi questo orgasmo cosmico e lei mi rispose più o meno così (vado a memoria): “Quando è entrato dentro di me mi sono subito sentita fusa con il cielo stellato, non ero più Isabelle ma una stella pulsante, sciolta nell’universo”. Caspiterina! Come possono essere diversi gli orgasmi maschili e quelli femminili. I miei orgasmi sono tutti terreni, stramaledettamente terrestri, sanno quasi di concime, ma anche di fiori, a volte mi capita di sentire ronzare un’ape nei miei orgasmi, ma mai mi sono sentito fuso nell’universo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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