È stato condannato un allevatore e una veterinaria per aver praticato tagli a orecchie e code di cani di razza, motivati da scopi estetici. Il procedimento giudiziario, avviato nel 2021 e denominato “Crudelia De Mon”, si è concluso con la sentenza di condanna. L’indagine è stata condotta dai carabinieri forestali del Cites sotto la supervisione del pubblico ministero.

JESI Code e orecchie mozzate a cani di razza per motivi estetici, un allevatore e una veterinaria condannati. Si chiude così il procedimento giudiziario nato dall'inchiesta ribattezzata con il nome di “Crudelia De Mon”, esplosa nel 2021 e portava avanti dai carabinieri forestali del Cites con il coordinamento del pm Rosario Lioniello. Il giro d’affari Un business che inizialmente aveva portato sotto la lente della Procura dorica una 30ina di allevatori di pitbull, dogo argentino, cane corso e altre razze pregiate, coinvolgendo 9 regioni d'Italia e più di 10 veterinari denunciati all’epoca per maltrattamento di animali, falso in atto pubblico, traffico illecito di animali da compagnia, esercizio abusivo della professione e uso di atto falso. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Orecchie e code tagliate ai cani, chiuso il processo per l'operazione ?Crudelia De Mon?: condannati allevatore e veterinaria

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