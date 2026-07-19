Opi il ragazzo che vuole sognare nella musica | Da una caduta si può sempre rinascere

Un ragazzo di Bergamo, noto come Opi, ha dichiarato che da una caduta si può sempre rinascere. Ha aggiunto che il suo obiettivo è rimanere fedele a se stesso, affrontando le difficoltà e cercando di migliorarsi. Inoltre, ha sottolineato l’importanza di circondarsi di persone che possano supportare la crescita personale.

Bergamo. “Il messaggio è quello di cercare di essere sempre se stessi, nel bene e nel male, provando a migliorarsi e circondandosi di persone che possano aiutarti a crescere”. Fino a poco tempo aiutava papà nel lavoro di imbianchino. Il 3 luglio invece ha appena pubblicato il suo primo Ep, Borderline: quel sogno sempre agognato ora sta diventando, passo per passo, realtà. Simone Opini ha 24 anni, è originario di Bonate Sopra, e da settembre a marzo è stato uno dei protagonisti del talent show di Maria De Filippi “Amici”, arrivando sino alla fase Serale. Dopo anni di sacrifici “ Opi ” ha tracciato una strada, la sua. Durante il programma, è cresciuto e caduto allo stesso tempo, ma sempre attraverso quel filo conduttore dell’imparare, che in fin dei conti è il suo mantra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Kung Fu Masters Gather for a Legendary Treasure—But Its a Deadly Trap Action Movie

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