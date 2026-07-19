Possibile delisting, sinergie complessive per almeno 700 milioni di euro l’anno a regime, senza effetti negativi sull’ occupazione e sui siti produttivi. Poste Italiane mette nero su bianco gli obiettivi industriali dell’ Opas lanciata a marzo su Tim e a cui ieri il Cda del gruppo delle telecomunicazioni all’unanimità ha detto sì, nel prospetto informativo approvato dalla Consob e pubblicato oggi. Il periodo di adesione è fissato dal 20 luglio all’11 settembre 2026. L’obiettivo dichiarato nel documento di circa 300 pagine è arrivare al delisting di Tim da Euronext Milan, ritenuto funzionale al processo di integrazione e alla creazione di valore per il gruppo che nascerà dalle nozze. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Opas su Tim, Poste punta a delisting e sinergie per 700 mln. Nessun impatto sul lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

OPA Poste-TIM da 10 Miliardi | delisting o premio

Notizie e thread social correlati

Tim, prospetto Opas: Poste punta a delisting e crescitaPoste Italiane ha annunciato nel suo prospetto di offerta pubblica di acquisto volontaria di voler procedere al delisting di Tim se l’offerta verrà...

Poste Italiane, via libera all’aumento di capitale per l’Opas su TimL’assemblea straordinaria di Poste Italiane ha approvato un aumento di capitale in vista dell’offerta pubblica di acquisto su Tim.

Temi più discussi: Poste lancia l’opas su Tim dal 20 luglio: ecco cosa prevede; Poste Italiane: via libera Consob a documento Opas su Tim; Poste, al via dal 20 luglio l'opas su Tim; Poste Italiane, ok Consob all’opas su Tim: offerta al via lunedì 20 luglio. Operazione lievitata a 13,4 miliardi.

Poste Italiane lancia ufficialmente l'Opas su TIM da 13,4 miliardi. Analisi dell'operazione, delle sinergie previste, del ruolo dello Stato e delle prospettive del nuovo gruppo x.com

Via libera Consob a Poste. Da lunedì parte l’Opas su Tim reddit

Tim-Poste Italiane, nel prospetto sull’Opas si punta a delisting e crescita: 200 milioni in sinergie entro 3 anniTim-Poste, il prospetto sull'Opas: confermati i progetti di delisting e la rinunciabilità in merito alla condizione soglia ... affaritaliani.it

Poste-Tim, cosa cambia se l’Opas va in portoConsob approva l'Opas di Poste su Tim: adesioni dal 20 luglio. Ecco gli scenari per quanto riguarda governance e mercato. policymakermag.it