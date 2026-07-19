A Cura del Prof. Raffaele Di Pasquale «Il problema non è scegliere il metodo migliore, ma comprendere quale idea di apprendimento sostiene il nostro modo di allenare.» In questi giorni molti addetti ai lavori, giornalisti e appassionati si stanno interrogando su ciò che differenzia la gestione di Massimiliano Allegri da quella di Antonio Conte. C’è persino chi ha sostenuto che ci troviamo di fronte a due “metodi” completamente diversi. A mio avviso, però, la questione dovrebbe essere posta in termini differenti. Più che parlare di “Metodo Conte” o “Metodo Allegri”, sarebbe più corretto parlare di filosofie di allenamento o, meglio ancora, di modelli di conduzione della squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Oltre il “Metodo Conte” ed il “Metodo Allegri”: il vero dibattito è un altro

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OLTRE IL “METODO CONTE” E IL “METODO ALLEGRI”: IL VERO DIBATTITO È UN ALTROIn questi giorni, si discute principalmente delle differenze tra le metodologie di allenamento di Allegri e Conte.

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Temi più discussi: Chi è Tiberio Ancora: la precisione maniacale del fedelissimo di Conte; Napoli, De Laurentiis azzera il metodo Conte: perché Allegri può sorridere. Novità su Lukaku e Zeballos; Discontinuità tra Allegri e Conte: subito il pallone a Dimaro (oltre alla trasparenza sugli infortuni); Ct Italia, scatta il toto-nome: Pirlo mette la freccia, Guardiola è il sogno. Conte e Mancini restano in corsa.

Il metodo politico di Conte: all’insaputa di me stesso…Esiste un modo per governare senza governare davvero. Per prendersi gli applausi quando tutto va bene e scaricare su altri ogni responsabilità quando qualcosa non funziona ... ilroma.net

Il metodo Conte tra i detenuti di Poggioreale 'si vince con il lavoro'L'esempio di uno che ce l'ha fatta a sfuggire alle tentazioni della strada inseguendo un pallone, a chi sta scontando il proprio debito con la società. C'era un ospite speciale oggi tra i detenuti di ... ansa.it