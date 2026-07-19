Oltre il Metodo Conte ed il Metodo Allegri | il vero dibattito è un altro
Il vero dibattito tra tecnici non riguarda il metodo migliore, ma l’idea di apprendimento che si vuole promuovere. Secondo il Prof. Raffaele Di Pasquale, non basta adottare sistemi come il “Metodo Conte” o il “Metodo Allegri”, ma è fondamentale capire quale concezione di formazione si applica durante gli allenamenti. La discussione si sposta quindi dal modello tecnico alle basi pedagogiche, evidenziando come le strategie di insegnamento influenzino i risultati.
A Cura del Prof. Raffaele Di Pasquale «Il problema non è scegliere il metodo migliore, ma comprendere quale idea di apprendimento sostiene il nostro modo di allenare.» In questi giorni molti addetti ai lavori, giornalisti e appassionati si stanno interrogando su ciò che differenzia la gestione di Massimiliano Allegri da quella di Antonio Conte. C’è persino chi ha sostenuto che ci troviamo di fronte a due “metodi” completamente diversi. A mio avviso, però, la questione dovrebbe essere posta in termini differenti. Più che parlare di “Metodo Conte” o “Metodo Allegri”, sarebbe più corretto parlare di filosofie di allenamento o, meglio ancora, di modelli di conduzione della squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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OLTRE IL “METODO CONTE” E IL “METODO ALLEGRI”: IL VERO DIBATTITO È UN ALTROIn questi giorni, si discute principalmente delle differenze tra le metodologie di allenamento di Allegri e Conte.
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. ? Il 10 luglio 1658 nasceva Luigi Ferdinando Marsili, il conte bolognese che, oltre tre secoli fa, osservava il mare con un metodo rivoluzionario per il suo tempo. Soldato, diplomatico e scienzia facebook
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