OLTRE IL METODO CONTE E IL METODO ALLEGRI | IL VERO DIBATTITO È UN ALTRO

Da gbt-magazine.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In questi giorni, si discute principalmente delle differenze tra le metodologie di allenamento di Allegri e Conte. Tuttavia, il focus non riguarda tanto quale metodo sia migliore, quanto quale concezione di apprendimento supporti le rispettive strategie. La questione centrale è capire quale idea di formazione sportiva si rifletta nelle scelte tecniche e tattiche adottate dai due allenatori. La discussione si concentra quindi su come si costruisce e si sviluppa il percorso di crescita dei giocatori.

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«Il problema non è scegliere il metodo migliore, ma comprendere quale idea di apprendimento sostiene il nostro modo di allenare.» In questi giorni molti addetti ai lavori, giornalisti e appassionati si stanno interrogando su ciò che differenzia la gestione di Massimiliano Allegri da quella di Antonio Conte. C’è persino chi ha sostenuto che ci troviamo di fronte a due “metodi” completamente diversi. A mio avviso, però, la questione dovrebbe essere posta in termini differenti. Più che parlare di “Metodo Conte” o “Metodo Allegri”, sarebbe più corretto parlare di filosofie di allenamento o, meglio ancora, di modelli di conduzione della squadra. Il termine metodo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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