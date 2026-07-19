In questi giorni, si discute principalmente delle differenze tra le metodologie di allenamento di Allegri e Conte. Tuttavia, il focus non riguarda tanto quale metodo sia migliore, quanto quale concezione di apprendimento supporti le rispettive strategie. La questione centrale è capire quale idea di formazione sportiva si rifletta nelle scelte tecniche e tattiche adottate dai due allenatori. La discussione si concentra quindi su come si costruisce e si sviluppa il percorso di crescita dei giocatori.

«Il problema non è scegliere il metodo migliore, ma comprendere quale idea di apprendimento sostiene il nostro modo di allenare.» In questi giorni molti addetti ai lavori, giornalisti e appassionati si stanno interrogando su ciò che differenzia la gestione di Massimiliano Allegri da quella di Antonio Conte. C’è persino chi ha sostenuto che ci troviamo di fronte a due “metodi” completamente diversi. A mio avviso, però, la questione dovrebbe essere posta in termini differenti. Più che parlare di “Metodo Conte” o “Metodo Allegri”, sarebbe più corretto parlare di filosofie di allenamento o, meglio ancora, di modelli di conduzione della squadra. Il termine metodo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - OLTRE IL “METODO CONTE” E IL “METODO ALLEGRI”: IL VERO DIBATTITO È UN ALTRO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Little Women by Louisa May Alcott (Chapter42-Chapter47) | Deep Voice | For Study and Relaxation

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ultimo a Tor Vergata, Gualtieri: "Metodo Giubileo è diventato metodo Roma"

Celik alla Juventus, il vero perdente non è la Roma: è il metodo di lavorare sul mercatoZeki Celik si trasferirà alla Juventus, interrompendo le trattative con la Roma, che sembravano vicine a un accordo di rinnovo.

Temi più discussi: Napoli, De Laurentiis azzera il metodo Conte: perché Allegri può sorridere. Novità su Lukaku e Zeballos; Discontinuità tra Allegri e Conte: subito il pallone a Dimaro (oltre alla trasparenza sugli infortuni); Nuovo ct della Nazionale cercansi: sarà Andrea Pirlo oltre ogni ragionevole dubbio?.

..covid:il tema sparisce..gaffe del fronte pro Conte..Sigfrido ha scoperto il metodo Report..oltre 100 cene..preferenze:l'incognita del voto segreto..pure le opposizioni hanno i loro guai:non è aria di grandi eventi..una faccia da..esordisce il direttore ad interim..Lib x.com

Il metodo politico di Conte: all’insaputa di me stesso…Esiste un modo per governare senza governare davvero. Per prendersi gli applausi quando tutto va bene e scaricare su altri ogni responsabilità quando qualcosa non funziona ... ilroma.net

Il metodo Conte tra i detenuti di Poggioreale 'si vince con il lavoro'(ANSA) - NAPOLI, 15 APR - L'esempio di uno che ce l'ha fatta a sfuggire alle tentazioni della strada inseguendo un pallone, a chi sta scontando il proprio debito con la società. C'era un ospite ... corrieredellosport.it