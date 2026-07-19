Olivera è l’unico mancino disponibile per il ruolo di difensore centrale, grazie alle sue qualità di intelligenza e determinazione. Beukema ha un problema al tendine, mentre l’intervento chirurgico per Buongiorno è considerato inevitabile. Di conseguenza, il Napoli rischia di perdere entrambi i giocatori almeno fino a ottobre.

Pure Beukema ha un problema al tendine. Per la Gazzetta dello Sport l’intervento chirurgico per Buongiorno è inevitabile. E quindi il Napoli lo perderà almeno fino a ottobre. Il club ne è consapevole. Sta valutando il da farsi. Però di centrali difensivi ne ha. Al momento, però, di mancino che possa giocare lì c’è solo l’uruguaiana Olivera che già con Conte è stato dirottato al centro della difesa. Non c’è solo lui ma solo lui è sinistro come Buongiorno. Il napoli questo vuole fare: valorizzare le risorse interne. Valorizzare il mercato dello scorso anno che è costato una tombola. La Gazzetta – con Vincenzo D’Angelo – definisce Olivera un giocatore duttile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Olivera è l’unico mancino che può giocare centrale: ha intelligenza e cattiveria per ricoprire quel ruolo

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