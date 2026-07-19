Officina Paparella ’Impresa storica’ | L’attività presente già nel 1854 Da sempre diamo del tu ai motori

Da ilrestodelcarlino.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alla meccanica dei motori, Lino Paparella, dà del tu. Da molti molti anni. Classe 1942, ha iniziato a mettere le mani su carburatori e sospensioni che di anni non ne aveva ancora compiuti quattordici. "Mi hanno messo in regola subito, però: mio padre era lungimirante e mi ha versato i contributi da allora", dice nella sua intervista al Carlino. Quell’officina nel cuore di Quartesana (l’officina Paparella, da sempre iscritta a Confartigianato ), la conosce meglio degli angoli di casa sua. Proprio per questa storia gloriosa, Lino assieme alla moglie e ai figli, dopodomani alle 10 in Camera di Commercio sarà premiato e si potrà fregiare del titolo di ’Impresa storica’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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