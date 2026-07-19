Odissea il secchiello per i popcorn a forma di Cavallo di Troia è già il gadget più desiderato

Da cinemaserietv.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A poche ore dall’uscita di Odissea, il nuovo kolossal diretto da Christopher Nolan, è stato svelato uno dei gadget destinati a far impazzire i collezionisti. Il film avrà infatti un esclusivo popcorn bucket a forma di Cavallo di Troia, disponibile nei cinema statunitensi a partire dal 16 luglio, fino a esaurimento scorte. Il contenitore riproduce l’iconico cavallo di legno legato alla guerra di Troia e nasconde il vano per i popcorn all’interno del ventre, richiamando in modo ironico il celebre stratagemma militare della mitologia greca. Si tratta del secondo oggetto da collezione dedicato al film dopo il secchiello per i popcorn a forma di cinepresa IMAX, andato esaurito in pochissimo tempo dopo la messa in vendita online. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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