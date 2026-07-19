Il Box Office USA ha finalmente il suo nuovo re assoluto. I dati definitivi della domenica sera confermano lo storico trionfo di Odissea (The Odyssey), il monumentale kolossal epico diretto da Christopher Nolan e distribuito da Universal Pictures in collaborazione con Syncopy. Le cifre ufficiali condivise da The Hollywood Reporter superano persino le rosee proiezioni della mattinata: il film ha incassato ben 124.5 millioni di dollari sul mercato nordamericano (inclusi i 15 milioni registrati durante le anteprime notturne). Questo eccezionale debutto surclassa le prime stime prudenziali del weekend che vedevano la pellicola a quota 120 milioni, consacrando l’opera con Matt Damon come il miglior debutto live-action del 2026 negli Stati Uniti e firmando il più alto weekend d’apertura R-rated nella storia della Universal. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Odissea: Christopher Nolan incassi definitivi da record nel weekend USA

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ODISSEA di Christopher Nolan: recensione completa

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Odissea: Christopher Nolan debutta con anteprime da record al Box Office USAIl film di Christopher Nolan ha registrato anteprime da record al botteghino negli Stati Uniti, superando i 12 milioni di dollari.

Odissea punta a battere Batman: previsti 100 milioni al debutto, un record anche per Christopher NolanIl film con Matt Damon dovrebbe incassare tra gli 80 e i 100 milioni di dollari nel suo primo fine settimana negli Stati Uniti.

Temi più discussi: Odissea supera i 2 milioni di euro in 24 ore (il secondo? 100.000), ma Spider-Man è già all’orizzonte; Box office da 4,5 milioni in due giorni in Italia per l'Odissea di Nolan; Odissea vola al box office: oltre 4,5 milioni in Italia ma è solo il secondo miglior debutto del 2026; Odissea, l’epico film di Nolan domina il box office italiano: 2,18 milioni di euro.

Incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan: l'Odissea ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari (259) ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America e il resto in 73 mercati mondiali inclusa l'Italia. #ANSA x.com

L'Odissea apre a ?17,50 crore di incasso in India, il miglior esordio di sempre per un film di Christopher Nolan reddit

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